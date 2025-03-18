І знову Байден винен: Трамп заявив про відновлення виробництва енергії з вугілля

Трамп звинуватив попередню адміністрацію та екологічних активістів у тому, що політика, яку вони просували, дала економічну перевагу іншим країнам. Зокрема, Китаю.

Яке виробництво прагне відновити Трамп

Як заявив Трамп, США більше не може дотримуватись обмежувальної екологічної політики, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Президент США уповноважив свою адміністрацію зайнятись негайним відновленням виробництва енергії з вугілля.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Після років полону в екологічних екстремістів, божевільних, радикалів і бандитів, які дозволяли іншим країнам, зокрема Китаю, отримувати величезну економічну перевагу над нами, відкриваючи сотні вугільних електростанцій, я уповноважую свою адміністрацію негайно розпочати виробництво енергії з прекарсного, чистого вугілля.

Адміністрація Трампа схвалює рішення президента. Американські чиновники вважають, що підтримка вугільних електростанцій в робочому стані сприятиме зниженню витрат на електроенергію

Зверніть увагу! Імовірно, Трамп скористається надзвичайними повноваженнями, аби відродити вугільну електроенергію. Президент США може спробувати повторити маневри свого першого терміну. Тоді чиновники Трампа розробили плани, які мали змусити операторів електромереж купувати електроенергію від вугільних і атомних станцій, що переживають труднощі, щоб продовжити термін їх служби.