Какое производство стремится восстановить Трамп

Как заявил Трамп, США больше не может придерживаться ограничительной экологической политики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Президент США уполномочил свою администрацию заняться немедленным восстановлением производства энергии из угля.

Дональд Трамп Президент Соединённых Штатов Америки После лет плена у экологических экстремистов, сумасшедших, радикалов и бандитов, которые позволяли другим странам, в частности Китаю, получать огромное экономическое преимущество над нами, открывая сотни угольных электростанций, я уполномочиваю свою администрацию немедленно начать производство энергии из прекарсного, чистого угля.

Администрация Трампа одобряет решение президента. Американские чиновники считают, что поддержка угольных электростанций в рабочем состоянии будет способствовать снижению затрат на электроэнергию

Обратите внимание! Вероятно, Трамп воспользуется чрезвычайными полномочиями, чтобы возродить угольную электроэнергию. Президент США может попытаться повторить маневры своего первого срока. Тогда чиновники Трампа разработали планы, которые должны были заставить операторов электросетей покупать электроэнергию от угольных и атомных станций, переживающих трудности, чтобы продлить срок их службы.