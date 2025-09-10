Європейський Союз пропонує Україні новий спосіб фінансування оборони. Йдеться про репараційний кредит на основі російських активів – залишків готівки, пов’язаних з цими активами.

Що вирішив ЄС щодо активів Росії?

Зокрема Росія має поплатитися за війну, яку розпочала, передає 24 Канал з посиланням на главу Європейської Комісії Урсулу Фон дер Ляєн в соцмережі Х.

Для фінансування воєнних зусиль України ми підтримуємо нове рішення: репараційний кредит на основі російських активів – залишків готівки, пов’язаних з цими активами,

– написала Фон дер Ляєн.

Згідно з її слів, наразі Євросоюз підтримає Україну таким чином:

промисловою потужністю; новою програмою якісної військової переваги; Альянсом дронів.

Як пише Reuters, очільниця Європейської Комісії наголосила, що сам капітал цих активів не буде зачіпатися. Водночас ризики, пов’язані з новим фінансуванням, мають розподілятися колективно між країнами Європейського Союзу.

Це війна Росії. І саме Росія має заплатити. Ось чому ми повинні терміново працювати над новим рішенням для фінансування воєнних зусиль України на основі заморожених російських активів,

– наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема країни G7 вже погодили підтримку України на 50 мільярдів доларів. Ця допомога буде погашатися коштом надприбутків, отриманих від приблизно 300 мільярдів доларів російських активів, заморожених у країнах G7.

Зверніть увагу! Фон дер Ляєн не надала більше деталей щодо того, як буде сформовано репараційний кредит. Однак вона зазначила, що Україна повертатиме його лише після того, як Росія сплатить репарації за війну, тоді як Київ отримає гроші вже зараз.