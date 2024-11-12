У Міненерго пояснили, хто може платити за електроенергію вдвічі менше

Цьогоріч тариф на електроенергію зріс. Зараз він складає 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак, є громадяни, що можуть платити вдвічі менше.

Для кого діє тариф на електроенергію 2,16 гривні

Громадяни, які мають двозонний лічильник, сплачують не єдиний тариф. Для таких громадян вартість електроенергії вдень та вночі різна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Читайте також З України вивезли понад 100 мільярдів доларів за період незалежності

Тариф для двозонного лічильника зараз такий:

4,32 гривні за кіловат-годину – денний тариф, що діє з 7:00 до 23:00;

– денний тариф, що діє з 7:00 до 23:00; 2,16 гривні за кіловат-годину – нічний тариф – з 23:00 до 7:00.

Зауважте! Якщо у громадянина встановлений стандартний лічильник, протягом усього дня діє тариф 4,32 гривні за кіловат-годину.

Хто ще може платити за електроенергію менше

Під час опалювального сезону власники електроопалювальних установок можуть платити за електроенергію менше. Якщо такі громадяни споживають не більш як 2 тисячі кіловатів, для них діє тариф 2,64 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Опалювальний сезон триває з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року.