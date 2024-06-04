Пільгові умови для пенсіонерів: який податок для них анулювали

Українці, які вийшли на заслужений відпочинок, мають право на певні пільги від держави. Наприклад, вони можуть бути звільнені від сплати обовʼязкового податку.

Який податок анулювали для пенсіонерів

Для осіб, які отримують пенсію за віком, анулювали сплату земельного податку. При цьому, місце проживання пенсіонера не відіграє ролі.

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Однак, звільнення від нього можливе за умови, що ділянка відповідала встановленим правилам. А саме, варто звіритись, чи відповідає ділянка передбаченим законодавством наступним лімітам:

ділянка до 0,01 гектара може використовуватись для будівництва індивідуальних гаражів;

до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;

до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

Які ще діють пільги для пенсіонерів

Щоб отримати цю пільгу, потрібно подати відповідну заяву та підтверджувальні документи до місцевого органу контролю.

В Україні для пенсіонерів передбачена ще низка пільг, яка доступна для них за наявності пенсійного посвідчення. Таким чином, вони можуть:

розраховувати на безоплатний проїзд в усіх видах наземного транспорту, за винятком таксі;

мають право безоплатно пересуватися залізницею, але тільки приміського сполучення;

мають право оформити субсидію.

Пенсіонер може отримати 100% знижки на ЖКП, якщо проживає у сільській місцевості та має одну з перерахованих професій.

На додаток, за необхідності пенсіонер може розраховувати на юридичні послуги на безоплатній основі або ж із суттєвою знижкою. А саме мова йде про такі види допомоги, як фахова консультація, захист прав та інтересів та представлення інтересів громадянина.