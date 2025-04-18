В Україні до бензину додаватимуть спирт: як це вплине на якість і ціну

З травня 2025 року в Україні почнуть обов’язково додавати спирт до бензину. Це викликає занепокоєння водіїв щодо можливих змін у вартості та якості пального.

Навіщо в бензині спирт

З 1 травня 2025 року на українських АЗС почнуть продавати бензин із додаванням 5% біоетанолу, передає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Це реалізація нових вимог щодо використання біопалива в транспорті, які були затверджені ще торік.

Запровадження бензину з біоетанолом в Україні з травня 2025 року не стане чимось новим для споживачів – схоже пальне давно постачається з ЄС, зазначають експерти.

Як пояснюють аналітики, біоетанол – це спирт із рослинної сировини, що зменшує шкідливі викиди, і його давно використовують у США, Європі та Бразилії.

Що буде з якістю пального та цінами на нього

Зміни в складі бензину не позначаться на якості пального – суміш із 5% біоетанолу є безпечною для двигуна і відповідає міжнародним стандартам. Експерти запевняють, що більшість автомобілів, навіть старих, без проблем працюють з таким пальним, яке давно є нормою в ЄС.

Зауважте! Щодо ціни, то подорожчання не очікується – різниця у вартості складе кілька десятків копійок на літрі, а загалом можливе навіть зниження цін на 3-5 гривень завдяки падінню вартості нафти на світовому ринку.

Які ціни на пальне сьогодні

Станом на 17 квітня 2025 року середні ціни на пальне в Україні виглядають так: