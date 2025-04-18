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18 квітня, 16:00
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В Україні до бензину додаватимуть спирт: як це вплине на якість і ціну

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • З травня 2025 року в Україні бензин міститиме 5% біоетанолу, що зменшить шкідливі викиди.
  • Очікується, що зміни не вплинуть на якість пального, а ціни можуть навіть знизитися через падіння вартості нафти.

З травня 2025 року в Україні почнуть обов’язково додавати спирт до бензину. Це викликає занепокоєння водіїв щодо можливих змін у вартості та якості пального.

Навіщо в бензині спирт

З 1 травня 2025 року на українських АЗС почнуть продавати бензин із додаванням 5% біоетанолу, передає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Це реалізація нових вимог щодо використання біопалива в транспорті, які були затверджені ще торік.

Запровадження бензину з біоетанолом в Україні з травня 2025 року не стане чимось новим для споживачів – схоже пальне давно постачається з ЄС, зазначають експерти.

Як пояснюють аналітики, біоетанол – це спирт із рослинної сировини, що зменшує шкідливі викиди, і його давно використовують у США, Європі та Бразилії.

Що буде з якістю пального та цінами на нього

Зміни в складі бензину не позначаться на якості пального – суміш із 5% біоетанолу є безпечною для двигуна і відповідає міжнародним стандартам. Експерти запевняють, що більшість автомобілів, навіть старих, без проблем працюють з таким пальним, яке давно є нормою в ЄС.

Зауважте! Щодо ціни, то подорожчання не очікується – різниця у вартості складе кілька десятків копійок на літрі, а загалом можливе навіть зниження цін на 3-5 гривень завдяки падінню вартості нафти на світовому ринку.

Які ціни на пальне сьогодні

Станом на 17 квітня 2025 року середні ціни на пальне в Україні виглядають так:

  • Преміальний бензин А-95 подорожчав до 58,67 гривні за літр.

  • Звичайний бензин А-95 подешевшав до 54,86 гривні за літр (-25 копійок).

  • Бензин А-92 незначно знизився в ціні до 52,78 гривні за літр (-1 копійок).

  • Дизель подешевшав до 53,48 гривні за літр (-28 копійок).

  • Автогаз також трохи знизився — до 35,45 гривні за літр (-2 копійки).