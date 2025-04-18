Зачем в бензине спирт

С 1 мая 2025 года на украинских АЗС начнут продавать бензин с добавлением 5% биоэтанола, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Это реализация новых требований по использованию биотоплива в транспорте, которые были утверждены еще в прошлом году.

Введение бензина с биоэтанолом в Украине с мая 2025 года не станет чем-то новым для потребителей – похоже топливо давно поставляется из ЕС, отмечают эксперты.

Как объясняют аналитики, биоэтанол – это спирт из растительного сырья, что уменьшает вредные выбросы, и его давно используют в США, Европе и Бразилии.

Что будет с качеством топлива и ценами на него

Изменения в составе бензина не скажутся на качестве топлива – смесь с 5% биоэтанола является безопасной для двигателя и соответствует международным стандартам. Эксперты уверяют, что большинство автомобилей, даже старых, без проблем работают с таким топливом, которое давно является нормой в ЕС.

Заметьте! По цене, то подорожание не ожидается – разница в стоимости составит несколько десятков копеек на литре, а в целом возможно даже снижение цен на 3-5 гривен благодаря падению стоимости нефти на мировом рынке.

Какие цены на топливо сегодня

По состоянию на 17 апреля 2025 года средние цены на топливо в Украине выглядят так: