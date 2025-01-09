Зеленський на "Рамштайні" закликав посилити санкції проти Росії

9 січня відбулася зустріч у форматі "Рамштайн". Під час цього засідання було узгоджено план підтримки України до 2027 року.

Яку заяву зробив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час засідання "Рамштайну" закликав світ використати усі інструменти для того, аби примусити Росію до миру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Володимир Зеленський Президент України Я прошу всіх наших партнерів, особливо США та ЄС, посилити тиск на російський енергетичний сектор. Санкції потрібні проти кожного елементу російської енергетики. Російський танкерний флот має бути зупинений.

Зеленський відзначив, що воєнний бюджет Росії на 2025 рік на 25% більший ніж торік. На думку президента, світ має продовжити тиснути на Росію.

Якщо ми хочемо зупинити вбивства, нам потрібно обрізати потік грошей Путіна. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його внутрішнє коло скаже йому, що гроші вже закінчились,

– наголосив президент України.

Зверніть увагу! У своїй промові Зеленський також зазначив, що важливим аспектом підтримки України є своєчасне надання необхідного озброєння українському війську.