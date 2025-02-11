Останній шанс отримати "тисячу Зеленського": коли спливає термін

"Тисяча Зеленського" – це виплата, яку можуть отримати усі українці. Проте термін подачі заявок обмежений. Дізнайтеся, до якого числа можна оформити виплати.

До якого числа можна податися на "тисячу Зеленського"

Подати заявку на виплату можна до кінця лютого 2025 року, а використати кошти – до завершення року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також зазначив, що подати заявку на отримання цієї допомоги можна не лише через платформу Дія, а й у будь-якому банку-партнері програми, повідомляє 24 Канал.

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Зокрема, кожен громадянин України, який перебуває на підконтрольній території, має право на отримання одноразової виплати у розмірі 1 000 гривень. Для цього необхідно:

звернутися до банку;

подати заяву;

після чого фінансова установа відкриє спеціальний рахунок для зарахування виплати.