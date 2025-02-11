До якого числа можна податися на "тисячу Зеленського"

Подати заявку на виплату можна до кінця лютого 2025 року, а використати кошти – до завершення року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також зазначив, що подати заявку на отримання цієї допомоги можна не лише через платформу "Дія", а й у будь-якому банку-партнері програми, повідомляє 24 Канал.

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Зокрема, кожен громадянин України, який перебуває на підконтрольній території, має право на отримання одноразової виплати у розмірі 1 000 гривень. Для цього необхідно:

звернутися до банку;

подати заяву;

після чого фінансова установа відкриє спеціальний рахунок для зарахування виплати.