До какого числа можно податься на "тысячу Зеленского"

Подать заявку на выплату можно до конца февраля 2025 года, а использовать средства – до завершения года. Премьер-министр Денис Шмыгаль также отметил, что подать заявку на получение этой помощи можно не только через платформу "Дія", но и в любом банке-партнере программы, сообщает 24 Канал.

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В частности, каждый гражданин Украины, который находится на подконтрольной территории, имеет право на получение единовременной выплаты в размере 1 000 гривен. Для этого необходимо:

обратиться в банк;

подать заявление;

после чего финансовое учреждение откроет специальный счет для зачисления выплаты.