Рада підтримала додаткові виплати для військових: хто отримає по 70 тисяч гривень

11 квітня 2024, 14:17
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Джерело:

Ярослав Железняк

Рада підтримала додаткову виплату у розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців. Проте, отримати ці гроші зможуть не усі.

Парламент схвалив постанову

Парламент схвалив постанову, яка зобовʼязує уряд схвалити постанову про 70 тисяч гривень для тих військовослужбовців, хто перебуває на передовій та виконує бойові завдання.

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Щобільше, як стало відомо, незабаром буде внесено законопроєкт про ротацію.

Нагадаємо! Виплати військовослужбовців на період дії воєнного стану складаються з двох частин: щомісячне грошове забезпечення та додаткова винагорода, а це надбавки у розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень.

Виплати військовослужбовцям у 2024 році

Водночас грошове забезпечення поділяють ще на дві частини:

  • основне грошове забезпечення – воно охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років;
  • додаткове грошове забезпечення – надбавки за особливості проходження служби.
Зауважте! Як повідомив BBC заступник міністра оборони України Юрій Джигир, у 2024 році на виплати військовослужбовцям виділять 751,3 мільярда гривень.

Водночас розміри грошового забезпечення для військовослужбовців залишаться на рівні 2023 року.

Скільки грошей уряд виділив на армію

Як повідомляють у Кабміні, на пріоритетний сектор оборони та безпеки виділено 1 трильйон 692 мільярди гривень. Ця сума становить 22,1% ВВП країни. Крім того, на підтримку ветеранів спрямовано порівняно з минулим роком удвічі більше – майже 15 мільярдів гривень.
Автор: Катерина Добровольська