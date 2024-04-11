Рада підтримала додаткові виплати для військових: хто отримає по 70 тисяч гривень

Рада підтримала додаткову виплату у розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців. Проте, отримати ці гроші зможуть не усі.

Парламент схвалив постанову

Парламент схвалив постанову, яка зобовʼязує уряд схвалити постанову про 70 тисяч гривень для тих військовослужбовців, хто перебуває на передовій та виконує бойові завдання.

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Щобільше, як стало відомо, незабаром буде внесено законопроєкт про ротацію.

Виплати військовослужбовцям у 2024 році

Виплати військовослужбовців на період дії воєнного стану складаються з двох частин: щомісячне грошове забезпечення та додаткова винагорода, а це надбавки у розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень.

Водночас грошове забезпечення поділяють ще на дві частини:

основне грошове забезпечення – воно охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років;

– воно охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років; додаткове грошове забезпечення – надбавки за особливості проходження служби.

Як повідомив BBC заступник міністра оборони України Юрій Джигир, у 2024 році на виплати військовослужбовцям виділять 751,3 мільярда гривень.

Водночас розміри грошового забезпечення для військовослужбовців залишаться на рівні 2023 року.