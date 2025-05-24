Доплати про які ніхто не знає: як пенсіонерам додатково отримувати до 2000 гривень щомісяця

Деякі українські пенсіонери мають право на додаткові виплати. Які саме надбавки доступні та як їх оформити, читайте далі.

Чи можуть пенсіонери отримувати кілька доплат водночас

Крім основної пенсії, українцям доступні й додаткові виплати. В державі передбачено кілька видів таких надбавок, повідомляє 24 Канал.

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Доплати до пенсії для почесних донорів України

Пенсіонери, які мають звання почесного донора України, можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії. Це стосується осіб, які безоплатно здали 40 максимально допустимих доз крові, 60 доз плазми або 40 доз клітин крові.

Важливо! Розмір надбавки становить 10% від прожиткового мінімуму, тобто у 2025 році це 292 гривні. Щоб оформити виплату, слід звернутися до Пенсійного фонду із заявою та показати відповідне посвідчення.

Вікові надбавки до пенсії

Особи пенсійного віку також можуть розраховувати на доплати залежно від досягнутого віку:

після 70 років – 300 гривень;

після 75 років – 456 гривень;

після 80 років – 570 гривень.

Ці доплати нараховуються автоматично, тому звертатися до ПФУ окремо не потрібно.

Доплати за потребу в догляді

Одинокі пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду, мають право на щомісячну надбавку в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2025 році це становить 944,4 гривні. Для призначення виплати потрібно подати заяву до Пенсійного фонду та надати висновок медико-соціальної експертної комісії.

Надбавка за проживання у зоні радіаційного забруднення

Пенсіонери, які постійно проживають у зонах обов’язкового або добровільного відселення через аварію на ЧАЕС, мають право на доплату до пенсії в розмірі 2 361 гривню щомісяця.

Важливо! Обов’язковою умовою є наявність статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.