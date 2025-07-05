Яка компенсація передбачається для родичів, що доглядають за пенсіонером

Якщо людина доглядає за своїм родичем похилого віку, то може розраховувати на грошову допомогу від держави. Вона закріплена на законодавчому рівні країни.

Компенсація за догляд за пенсіонерами

Однак для її отримання слід відповідати певним критеріям, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну від 23 вересня 2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі".

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Наразі грошова компенсація надається родичами особи за таких умов:

родич потребує постійного стороннього догляду, про що є відповідний медичний висновок; людина та особа, що її доглядає проживають разом, ведучи спільне господарство.

Для оформлення допомоги за догляд за пенсіонером необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду з відповідною заявою та документами:

паспортом;

реєстраційним номером платника податків;

довідкою про доходи;

медичним висновком щодо необхідності постійного стороннього догляду.

Важливо! Водночас слід наголосити: сума виплати за догляд за пенсіонером не є сталою, бо розраховується як різниця між прожитковим мінімумом (у 2025 році вона становить 2 920 гривень) та середньомісячним доходом на одного члена сім’ї.