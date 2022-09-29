ЄС здатний обвалити доходи росії, не відмовляючись від газу

Через повномасштабний напад росії, ЄС ввів ряд санкцій, котрі покликані загальмувати економічний розвиток агресорки. Як відомо, найбільший дохід росія отримувала від продажу енергоносіїв, однак санкційні обмеження суттєво зменшать надходження до бюджету та власне доходи населення.

Як змінити енергетичний ринок

Експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев, у коментарі 24 каналу, наголосив, що причина високих цін на енергоносії не в дефіциті, а в спекуляціях. Адже тоді як ціна газу в США на рівні 70 доларів за мільйон британських теплових одиниць, у Європі – близько 700 доларів. Такої різниці не повинно бути. Побороти спекуляції і знизити ціни можна завдяки перегляду моделі газового ринку Європи, щоб обмежити діяльність спекулянтів.

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Паралельно із трансформацією ринку ЄС повинен вводити санкції. Експерт нагадав, що задача санкції – не лише загальмувати розвиток військово-промислового комплексу, але й вплинути на економічний потенціал.

Генадій Рябцев Експерт з енергетичних питань В короткостроковій перспективі санкції призводять до втрат тих держав, які їх запроваджують. Якщо говорити про нафтогазові обмеження, то спочатку вони призводять до надприбутків держави, щодо якої їх введено. Але з часом вплив санкцій змінить напрям на протилежний, і росія почне суттєво втрачати. І що далі, то більше.

Також він підкреслює, що починаючи з наступного року вплив санкцій буде суттєвий, адже буде мовитись про нафтогазовий комплекс. Скоротиться видобуток нафти, обсяги її переробки, впадуть надходження до федерального бюджету.

Також варто чекати падіння доходів транспортних і сервісних компаній, ріст безробіття в нафтогазовому секторі, припинення перспективних проєктів з освоєння запасів. Але це станеться не раніше 2023 року,

– ділиться Рябцев.

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Санкції щодо росії: останні новини

Зовсім скоро ЄС запровадить проти росії черговий пакет санкцій. У восьмому пакеті може йтись про обмеження цін на російську нафту. Таким чином агресорку планують позбавити надприбутків від експорту нафти й газу.

Банки Туреччини вийшли з російської платіжної системи "мір" через тиск США щодо дотримання санкцій. Нагадаємо, що до неї були під'єднано п'ять банків, два державних та три приватних (Vakıfbank, Ziraat Bank, Isbank, DenizBank і Halkban).

США запровадять нові санкції проти росії у відповідь на проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях.

А японський уряд заборонив експортувати до росії товари, які пов'язані з хімічною зброєю. Так, Японія додала до санкційного списку 21 російську організацію.