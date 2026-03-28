Путін передумав економити: Росія може наростити витрати на війну в Україні

Війна на Близькому Сході грає на руку Росії. Через збільшення нафтових доходів Кремль відмовляється від планів різко знизити прогноз економічного зростання країни на 2026 рік.

Як Росія змінює економічний курс?

За словами поінформованих джерел, Міністерство економіки Росії, ймовірно, не буде значно переглядати прогноз зростання ВВП на рівні 1,3% в оновленому макроекономічному огляді у квітні, пише Bloomberg.

Російські посадовці наголошують, що уряд більше не планує значно скорочувати видатки з федерального бюджету. Ба більше, Кремль може навіть збільшити витрати на армію, якщо війна в Україні затягнеться.

Це різка зміна настроїв порівняно з ситуацією місячної давності, коли влада розглядала можливість зниження прогнозу економічного зростання до 0,7 – 1% через посилення санкцій і падіння доходів на тлі зниження цін на нафту,

– зазначає видання.

Ще місяць тому Росія готувалася до тривалого періоду низьких цін на нафту та обговорювала зниження її базової вартості з 59 до 45 – 50 доларів за барель.

Чому Москва очікує зростання?

Все змінила війна США та Ізраїлю проти Ірану. Після того як постачання натфи через Ормузьку протоку фактично було заблоковане, ціни на сировину різко злетіли до понад 100 доларів за барель.

Росія стала однією з тих небагатьох країн, які виграли від військових дій на Близькому Сході. Вартість російської нафти Urals зросла майже до максимального рівня за чотири роки.

Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов вже повідомив, що уряд призупинить дію бюджетного правила щонайменше до червня. Він упевнений, що країна зможе виконати планові показники бюджету на 2026 рік, якщо сприятлива ситуація на сировинних ринках збережеться.

Фахівці теж вважають ситуацію вигідною для російської економіки.

Додатковий дефіцит бюджету може виникнути лише в тому разі, якщо рубль буде міцнішим, ніж закладено в бюджеті,

– говорить директор Astra Asset Management Дмитро Польовий.

Аналітики підрахували зиск Росії від підвищення середньої ціни на нафту:

якщо ціна марки Urals підскочить до 75 – 80 доларів за барель або вище цього року Москва може додатково отримати 3 – 4 трильйони рублів (приблизно 37 – 49 мільярдів доларів);

(приблизно 37 – 49 мільярдів доларів); такі доходи допоможуть скоротити дефіцит російського бюджету приблизно до 1% ВВП.

Ба більше, на їхню думку, навіть у разі зниження цін Росія, ймовірно, отримає вигоду у довгостроковій перспективі. Адже такі великі покупці, наприклад, як Китай та Індія, винесли урок з війни в Ірані і намагатимуться убезпечити себе від ризиків за рахунок російської нафти.

Важливо! Зростанню доходів Росії сприятиме і часткове послаблення санкцій США на продаж нафти. Нагадаємо, нещодавно Міністерство фінансів видало спеціальну ліцензію, яка дозволяє Москві продавати сиру нафту та нафтопродукти до 11 квітня, пише Reuters.

Скільки Росія заробляє на нафті?