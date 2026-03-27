До чого може призвести війна в Ірані?

Ба більше, вона може мати більш серйозні наслідки для економіки, ніж пандемія коронавірусу, про що пише Politico.

Стубб сказав, що експерт, якому він довіряє, попередив його, що економічний вплив війни в Ірані "може бути гіршим за Covid". Світ, на його думку, повинен прислухатися.

Я вважаю, що ми зараз опинилися у ситуації, коли це може стати самозавданою глобальною рецесією. Це показує, що відбувається, коли дієш поза рамками міжнародних правил і норм,

– сказав Стубб.

Він додав: одне, що конфлікт на Близькому Сході вже продемонстрував, це наскільки країни та ланцюги постачання взаємопов’язані з енергетичними ринками та геополітикою.

Зверніть увагу! Президент Фінляндії наголосив, що все пов’язано з усім: ціна на нафту – з ціною на газ, з ціною на продукти харчування, добрива, лікарські препарати. І цей список можна продовжувати.

Зокрема директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вже раніше попереджала про наслідки для економічки чинних подій.

Річ у тім, що зростання цін на енергоносії у світі зберігатиметься протягом року – на рівні на 10%. Це може підштовхнути глобальну інфляцію і в підсумку сповільнити економічне зростання на рівні 0,1 – 0,2%.

Крісталіна Георгієва пояснила, що деякі країни зустріли новий конфлікт з вичерпаними резервами зв'язку з попередніми економічні потрясіння.

Важливо! Згідно з її словами, наразі у зоні ризику: країни-імпортери нафти, економіки тихоокеанських островів, а ще держави із низьким рівнем доходу і високим рівнем боргу.

