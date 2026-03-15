Чому Італія може повернутися до ядерної енергетики?

Тепер італійський уряд планує, як насправді відродити заборонену технологію, про що пише Bloomberg.

Минуло майже 40 років після того, як Італія закрила останній ядерний реактор. Ба більше, пройшло вже 15 років після невдалої спроби скасувати це рішення.

Наразі ж команда прем’єр-міністра консультується з експертами та проводить обговорення щодо відновлення виробництва атомної енергії. Про це повідомляють люди, які знайомі з планами уряду держави.

Італійські чиновники відвідували Канаду, щоб ознайомитися з проєктами технологій, та спілкувалися з французькими представниками щодо їхньої ядерної промисловості.

Уряд також внутрішньо обговорював варіанти з Південної Кореї та США.

Для Мелоні ця кампанія є центральною у її обіцянці допомогти компаніям, що потерпають від високих цін на енергію в Італії, одних із найвищих у Європі,

– йдеться у матеріалі.

Важливо! Але переконати країну, яка двічі голосувала за заборону ядерної енергії, вимагатиме вмілого політичного маневрування та правильного часу. Ядерні проєкти також можуть перетворитися на фінансові пастки з багаторічними затримками.

І навіть якщо все піде за планом, італійська атомна енергетика може запуститися саме тоді, коли ринок буде рухатися до більш "зелених" варіантів з меншими ризиками для безпеки.

Станом на зараз Італія сильно залежить від імпортованого природного газу, що робить її більш вразливою, ніж багато інших європейських країн, до коливань міжнародних цін.

У 2022 році, коли Росія здійснила вторгнення в Україну, ціни на газ різко зросли. З того часу Італія працює над диверсифікацією джерел енергії, і навіть вже зробила деякі початкові кроки для повернення ядерної енергетики.

Зауважте! Минулого року Італія схвалила нову законодавчу рамку для відновлення атомної енергії, заклавши основу для створення національного стратегічного плану до 2027 року. І це стало першим конкретним кроком до скасування заборони ядерної енергії 1987 року, яка майже була скасована у 2011 році, але після катастрофи на Фукусімі втратила підтримку.

Італійські енергетичні компанії також створили компанію з досліджень та розвитку ядерної енергетики Nuclitalia, щоб вивчити економічну доцільність атомної енергії в країні:

енергетична компанія Enel SpA володіє 51% фірми;

Ansaldo Energia SpA – 39%;

оборонна компанія Leonardo SpA – 10% акцій.

Водночас чиновники розглядають, яку ядерну технологію можна імпортувати.

Дехто вважає, що французькі пропозиції в ядерній сфері можуть добре інтегруватися з італійськими компаніями, вже активними в цьому секторі.

Американська компанія Westinghouse – ще один варіант.

Також є південнокорейська компанія Korea Hydro & Nuclear Power, яка вже будує нові реактори у Чехії, та Канада, де італійські чиновники зосереджуються на малих модульних реакторах.

Але витрати залишаються проблемою. До того ж існує проблема відходів, які залишаються токсичними сотні років. Італійська влада також стурбована місцевим спротивом – наразі переважно розглядають території, які раніше вже приймали ядерні реактори.

Нагадаємо! Питання ядерної енергетики та ядерного палива для країн Євросоюзу – складне. Але Єврокомісія все ж готує рішення щодо палива Росії. Про це говорила офіційна представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен. Проте назвати терміни наразі неможливо.

