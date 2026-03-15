Почему Италия может вернуться к ядерной энергетике?

Теперь итальянское правительство планирует, как на самом деле возродить запрещенную технологию, о чем пишет Bloomberg.

Прошло почти 40 лет после того, как Италия закрыла последний ядерный реактор. Более того, прошло уже 15 лет после неудачной попытки отменить это решение.

Сейчас же команда премьер-министра консультируется с экспертами и проводит обсуждение по возобновления производства атомной энергии. Об этом сообщают люди, которые знакомы с планами правительства государства.

Итальянские чиновники посещали Канаду, чтобы ознакомиться с проектами технологий, и общались с французскими представителями по их ядерной промышленности.

Правительство также внутренне обсуждало варианты из Южной Кореи и США.

Для Мелони эта кампания является центральной в ее обещании помочь компаниям, страдающих от высоких цен на энергию в Италии, одних из самых высоких в Европе,

– говорится в материале.

Важно! Но убедить страну, которая дважды голосовала за запрет ядерной энергии, потребует умелого политического маневрирования и правильного времени. Ядерные проекты также могут превратиться в финансовые ловушки с многолетними задержками.

И даже если все пойдет по плану, итальянская атомная энергетика может запуститься именно тогда, когда рынок будет двигаться к более "зеленым" вариантам с меньшими рисками для безопасности.

По состоянию на сейчас Италия сильно зависит от импортируемого природного газа, что делает ее более уязвимой, чем многие другие европейские страны, к колебаниям международных цен.

В 2022 году, когда Россия осуществила вторжение в Украину, цены на газ резко выросли. С тех пор Италия работает над диверсификацией источников энергии, и даже уже сделала некоторые начальные шаги для возвращения ядерной энергетики.

Заметьте! В прошлом году Италия приняла новую законодательную рамку для восстановления атомной энергии, заложив основу для создания национального стратегического плана до 2027 года. И это стало первым конкретным шагом к отмене запрета ядерной энергии 1987 года, которая почти была отменена в 2011 году, но после катастрофы на Фукусиме потеряла поддержку.

Итальянские энергетические компании также создали компанию по исследованиям и развитию ядерной энергетики Nuclitalia, чтобы изучить экономическую целесообразность атомной энергии в стране:

энергетическая компания Enel SpA владеет 51% фирмы;

Ansaldo Energia SpA – 39%;

оборонная компания Leonardo SpA – 10% акций.

В то же время чиновники рассматривают, какую ядерную технологию можно импортировать.

Некоторые считают, что французские предложения в ядерной сфере могут хорошо интегрироваться с итальянскими компаниями, уже активными в этом секторе.

Американская компания Westinghouse – еще один вариант.

Также есть южнокорейская компания Korea Hydro & Nuclear Power, которая уже строит новые реакторы в Чехии, и Канада, где итальянские чиновники сосредотачиваются на малых модульных реакторах.

Но расходы остаются проблемой. К тому же существует проблема отходов, которые остаются токсичными сотни лет. Итальянские власти также обеспокоены местным сопротивлением – пока преимущественно рассматривают территории, которые ранее уже принимали ядерные реакторы.

