Кремль рахує збитки: доходи від нафти та газу впали до мінімуму за 2,5 роки

У червні 2025 року Росія вперше за останні два з половиною роки отримала менш як 500 мільярдів рублів доходів від продажу нафти та газу. Це збільшує дефіцит бюджету, який залежить від нафтогазових надходжень.

Як скоротилися доходи від нафти та газу

Доходи до бюджету Росії від нафтової галузі у червні скоротилися майже на 30% – до 415,6 мільярдів рублів ( 5,27 мільярда доларів). Це найнижчий показник з червня 2023 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Загальні доходи росіян від продажу нафти і газу впали на третину у порівнянні з торішніми показниками – до 495 рублів (близько 6,29 мільярда доларів). Це мінімум з січня 2023 року.

Червневі нафтові доходи Росії розрахували на основі ціни сорту Urals у травні, яка здешевшала до найнижчого рівня з березня 2023 року і коштувала 52,08 долара за барель.

Варто знати! Таке падіння доходів напряму впливає на бюджетні можливості країни, які вже і так обмежені через багатомільярдні витрати на війну проти України.

Чому впали прибутки від нафти та газу

Окрім низьких цін на сиру нафту, прибутки Росії впали й через сильний рубль. Середній курс рубля в травні становив 80,46 за долар – це найсильніший показник за два роки.

Як пише видання, міцніший рубль означає, що нафтові компанії Росії отримують менше рублів за кожен проданий барель.

Це не лише зменшує прибутковість виробників нафти, але й створює додатковий тиск на російський бюджет, який на 30% залежить від нафтогазових надходжень.

Сильний рубль також зменшує стимули до експорту.

Важливо! У підсумку дефіцит російського бюджету росте й уряд змушений використовувати кошти з Фонду національного добробуту. У травні Росія вже втратила близько 6 мільярдів доларів зі свого резервного фонду.