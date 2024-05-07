Більшість доходів від російських активів має бути передана на зброю Україні, – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц радикально висловився стосовно передачі російських активів на користь України. Політик підтримав дуже непопулярну думку.

Що сказав Шольц

Олаф Шольц повідомив, що близько 90% доходів від заморожених російських активів мають бути передані на озброєння України.

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Важливо, що ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, а у всьому світі,

– сказав він після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі.

Яка ситуація з активами зараз

Нині на Заході зберігається близько 300 мільярдів доларів російських активів. Раніше розглядався варіант з конфіскацією цих грошей, проте його відкинули через незаконність.

Остаточне рішення щодо активів, мають прийняти на саміті G7 в Італії у червні.

У квітні 2024 року США запропонували залучити фінансування для України через позику або облігації під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів. Це б допомогло залучити до 50 мільярдів доларів без ризиків.

Якщо колись відбудуться мирні переговори й Україна вирішить взяти в них участь, може виникнути ситуація, коли Росія вимагатиме назад свої заморожені активи, а в обмін погодиться піти Україні на територіальні поступки. Цього не можна буде зробити, якщо ви вже заклали активи,

– пояснив один з чиновників Німеччини.

Основною проблемою в тому, що Україні потрібні гроші зараз, а якщо війна незабаром закінчиться, то виникне проблема – що робити з коштами.