Може бути понад 40, а за інших обставин – 50: чого чекати від курсу долара у 2024 році

Прогнози експертів щодо курсу долара на 2024 рік різні, тож ситуація на валютному ринку матиме декілька сценарії розвитку. Зокрема долар може сягнути як 40 гривень, так і 50 гривень.

Яким буде курс у 2024 році

У коментарі 24 Каналу економіст Данило Монін розповів, що поки важко говорити про те, яким буде курс долара в новому році. Все залежить від наявності або відсутності в потрібному обсязі зовнішнього фінансування.

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Він додав, що якщо Україна отримає зовнішнє фінансування, то середній курс 40,7 гривні цілком реальний, тобто такий, як заклали у Бюджеті на 2024 рік. Але економіст підкреслює одразу, що у такому разі державний борг тоді збільшиться зі 144 до 180 мільярдів доларів і в майбутньому девальвація буде відкладена.

цілком реальний, тобто такий, як заклали у Бюджеті на 2024 рік. Але економіст підкреслює одразу, що у такому разі державний борг тоді збільшиться зі 144 до 180 мільярдів доларів і в майбутньому девальвація буде відкладена. Якщо ж зовнішні гравці не дадуть достатньо грошей, Україні доведеться закрити частину дефіциту коштом власних ресурсів. Тоді курс цілком може становити 45 – 50 гривень за долар.

Данило Монін Економіст Втім, при негативному торговому балансі в 37 мільярдів доларів, й приблизно такий і у 2024 році, – це питання часу, коли відбудеться глибока девальвація. Вважаю, що правильно її починати проводити вже у 2024 році, аби оголосити пік майбутніх періодів.

Станом на 15 грудня, за даними НБУ, офіційний курс долара становить 36,99 гривні. Цікаво, що 14 грудня валюта перевалила за 37 гривень.

Водночас експерт Борис Кушнірук у розмові з 24 Каналом не поспішає прогнозувати курс, адже за його словами, в умовах, коли існує величезний дефіцит торговельного балансу, який сягає більш як 30 мільярдів доларів, курс визначається фактично Нацбанком. Саме регулятор є головним продавцем валюти.

Борис Кушнірук Економіст Відповідно, яким буде курс вирішує лише одна інституція – Нацбанк. І тут ми переходимо до ситуації, коли дії Нацбанку абсолютно непрогнозовані.

Кушнірук критикує дії регулятора і додає, що курс, який повністю залежить від Нацбанку, має бути передбачуваним. Це означає, що регулятор зобов'язаний дати суспільству, імпортерам, бізнесу чітку орієнтацію.

Я пропонував, щоб, наприклад, щомісяця НБУ проводив девальвацію гривні на пів відсотка, чи два рази на місяць. Крім того, регулятор може повідомити про це весь бізнес, тобто коли це відбуватиметься. Чому? Щоб ніхто не міг заробити на цьому. Бо така невизначеність, коли все залежить від Нацбанку, призводить до того, що хтось може непогано заробити,

– зауважує експерт.

Також, Кушнірук прогнозує, що курс наступного року ростиме. Все через те, що з великою ймовірністю надходження допомоги Україні буде значно меншою, ніж у 2023 році.

Ситуація на готівковому ринку

За словами Моніна, готівковий ринок буде більш-менш спокійним у 2024 році. Як пояснив експерт, ті, хто має надлишки, і так купують валюту, а ті, хто не має, – їм все одно.

А от Борис Кушнірук каже, що готівковий долар буде прив'язаний до ситуації з курсом від НБУ.

Крім того, Нацбанк дозволив банкам купувати валюту на міжбанку для продажу її на готівковому ринку. Він, в принципі, поміг приблизити готівковий ринок до безготівкового,

– каже він.

Кушнірук наголосив, що вся ця історія може дуже легко завершитися, якщо почнеться дестабілізація з курсом, внаслідок того, що ситуація не прогнозована й не передбачувана щодо того, коли Нацбанк буде вимушений проводити девальвацію

Чи варто купляти валюту перед святами

За словами Данило Моніна, купляти валюту в поточній ситуації, коли в принципі Україна рухається до дефолту – правильна тактика. Крім того, він прогнозує, що перед Новим роком курс буде на рівні 37 гривень.

Я не думаю, що буде великий ажіотаж на валюту. А перед Новим роком офіційний курс буде на рівні 37 гривень,

– каже пан Монін.

Пан Борис Кушнірук розповідає про те, що в ситуаціях більш стабільних, комерційні структури закуповуються на перед валютою. Це для того, щоб здійснити відповідні імпорти.

Зараз важко передбачити, що буде відбуватися, бо в нас ще не повністю розблокована ситуація на кордонах. З Польщею ситуація краща, зі Словаччиною та Угорщиною поки ні, адже продовжується блокада,

– мовить експерт.

Відтак бізнес поки не може собі дозволити прогнозувати дії наперед, а тому не буде ризикувати щось закуповувати в умовах святкового ажіотажу.