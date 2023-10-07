Якщо зросте безготівка, зросте й готівковий: як може змінитися курс після рішень НБУ

Нещодавно Нацбанк прийняв рішення скасувати фіксований курс на рівні 36,6 гривні. Відтак офіційний курс зросте. Не виняток, що це не вплине й на готівковий курс, який може коливатися відповідно до змін на безготівці.

Як зміниться готівковий через зміни НБУ

Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Гетман розповів, що безготівковий тим чи іншим чином впливає на готівковий ринок. Останній більш-менш у нормальних умовах коливається близько до безготівкового.

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Олег Гетман Спеціаліст економічної експертної платформи Надалі готівковий буде коливатися навколо безготівкового плюс-мінус в одну гривню. Але куди буде рухатися безготівковий – питання. Ми побачимо результат у найближчі тижні.

Експерт прогнозує, що орієнтовно цього року курс безготівковий

Втім наступного року, доля безготівкового, а відповідно й готівкового курсу, буде вирішуватися внаслідок фундаментальних факторів:

Це український експорт та імпорт,

Ситуація з зерновим коридором,

Допомога міжнародних партнерів тощо.

Цьогоріч буде можлива девальвація у межах 37 – 37,5 гривні. Навряд, що буде більше,

– додає Гетман

Синхронність може не відбутись

на початку жовтня НБУ скасував фіксований курс та ввів режим керованої гнучкості курсу.

У коментарі 24 Каналу експерт Ярослав Жаліло ще раніше пояснив, що гривня за гнучкого курсу може зміцнюватися, а може й послаблюватися. І такі коливання відбиватимуться й на готівковому ринку.

Втім він не стверджує, що зміна курсу готівкового відбуватиметься синхронно зі зміною курсу Нацбанку.

Ярослав Жаліло Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Це залежатиме від попиту й пропозиції. Не виняток, що курс Нацбанку буде рухатися, а курс в обмінках буде залишатиметься на тому рівні, що й був.

Який зараз курс

Курс долара у банках

Станом на 6 жовтня за даними "Мінфіну" купівля готівкового долара – 37,61 гривні (+1 копійка проти 5 жовтня), а продаж – 38,2 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Купівля долара в середньому на рівні 37,55 гривні (-18 копійок), а продаж – 38,28 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

Курс на чорному ринку

Купівля долара в середньому на рівні 38,05 гривні (+3 копійки), а продаж – 38,2 гривні (без змін).