Де купити долар можна менш як за 42 гривні

В банках долар майже не змінився за останню добу, а на чорному ринку валюта навпаки впала. Натомість євро показало ріст майже усюди.

Курс валют у банках

Станом на ранок 26 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні (без змін проти 25 лютого) та продаж по 42,05 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,55 гривні (+10 копійок), а продаж по 44,10 гривні (+3 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,66 гривні (-14 копійок), а продати по 41,75 гривні (-8 копійок).

(-14 копійок), а продати по (-8 копійок). Купівля євро по 43,85 гривні (+5 копійок), а продаж по 44 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 41,40 гривні (-11 копійок), а продають по 41,93 гривні (+31 копійка), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продають по (+31 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 43,70 гривні (+4 копійки), а продають по 44,20 гривні (+20 копійок).

Що з курсом долара за останні 3 роки

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина для 24 Каналу, від початку повномасштабного вторгнення спочатку курс був зафіксований й спостерігалося значне відходження курсу міжбанку від готівкового курсу.

Потім були запроваджені значні валютні обмеження, які зберігаються й досі. У жовтні 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості, а через це курс перейшов у кероване плавання.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик При цьому я нагадаю, що діють масштабні обмеження на вихід капіталу. Тобто всі нерезиденти, інвестори, які мають кошти в Україні, зараз не можуть їх вивезти з країни. Такий фактор рятує гривню від ще більшого "сповзання".

За словами Шевчишина, важливо збалансувати вхідний потік інвестицій, допомоги та інших надходжень, які потім дозволять збалансувати вихід інвесторів припливом валюти в країну.