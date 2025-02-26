Курс валют у банках
- Станом на ранок 26 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні (без змін проти 25 лютого) та продаж по 42,05 гривні (+5 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 43,55 гривні (+10 копійок), а продаж по 44,10 гривні (+3 копійки).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,66 гривні (-14 копійок), а продати по 41,75 гривні (-8 копійок).
- Купівля євро по 43,85 гривні (+5 копійок), а продаж по 44 гривні (без змін).
Курс в обмінниках
- Долари купують в середньому по: 41,40 гривні (-11 копійок), а продають по 41,93 гривні (+31 копійка), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,70 гривні (+4 копійки), а продають по 44,20 гривні (+20 копійок).
Що з курсом долара за останні 3 роки
За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина для 24 Каналу, від початку повномасштабного вторгнення спочатку курс був зафіксований й спостерігалося значне відходження курсу міжбанку від готівкового курсу.
Потім були запроваджені значні валютні обмеження, які зберігаються й досі. У жовтні 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості, а через це курс перейшов у кероване плавання.
При цьому я нагадаю, що діють масштабні обмеження на вихід капіталу. Тобто всі нерезиденти, інвестори, які мають кошти в Україні, зараз не можуть їх вивезти з країни. Такий фактор рятує гривню від ще більшого "сповзання".
За словами Шевчишина, важливо збалансувати вхідний потік інвестицій, допомоги та інших надходжень, які потім дозволять збалансувати вихід інвесторів припливом валюти в країну.
- Населення залишається сильним фактором купівлі через невизначеність та через інфляцію,
- А безпековий фактор залишає значний вплив на всю монетарну політику.