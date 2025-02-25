Як змінився курс євро в кінці лютого
25 лютого, офіційний курс євро в Україні сягнув – 43,65 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Сотні мільярдів доларів: у Світовому банку оцінили суму відновлення Україні після війни
Як повідомляє "Мінфін", середній курс у банках сьогодні такий:
- купівля у банках відбувається за середнім курсом 43,50 гривні за євро;
- продаж – 44,07 гривні за євро.
В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:
- купівля здійснюється за середнім курсом 43,80 гривні за євро;
- продаж – 43,95 гривні за євро.
Скільки потрібно витратити на покупку 200 євро сьогодні
- якшо покупка здійснюється у банку, на 200 євро потрібно витратити приблизно 8 814 гривень;
- при покупці 200 євро в обміннику доведеться викласти орієнтовно 8 790 гривень.
Яку суму можна отримати за здачу 200 євро
- при здачі 200 євро у банку, можна отримати в середньому 8 700 гривень;
- в обміннику за 200 євро дадуть орієнтовно 8 760 гривень.