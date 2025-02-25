Як змінився курс євро в кінці лютого

25 лютого, офіційний курс євро в Україні сягнув – 43,65 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін", середній курс у банках сьогодні такий:

купівля у банках відбувається за середнім курсом 43,50 гривні за євро;

продаж – 44,07 гривні за євро.

В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:

купівля здійснюється за середнім курсом 43,80 гривні за євро;

продаж – 43,95 гривні за євро.

Скільки потрібно витратити на покупку 200 євро сьогодні

якшо покупка здійснюється у банку , на 200 євро потрібно витратити приблизно 8 814 гривень;

, на 200 євро потрібно витратити приблизно 8 814 гривень; при покупці 200 євро в обміннику доведеться викласти орієнтовно 8 790 гривень.

Яку суму можна отримати за здачу 200 євро