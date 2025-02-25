Как изменился курс евро в конце февраля
25 февраля, официальный курс евро в Украине достиг – 43,65 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Сотни миллиардов долларов: во Всемирном банке оценили сумму восстановления Украины после войны
Как сообщает "Минфин", средний курс в банках сегодня такой:
- покупка в банках происходит по среднему курсу 43,50 гривны за евро;
- продажа – 44,07 гривны за евро.
В обменниках, в свою очередь, ситуация такова:
- покупка осуществляется по среднему курсу 43,80 гривны за евро;
- продажа – 43,95 гривны за евро.
Сколько нужно потратить на покупку 200 евро сегодня
- если покупка осуществляется в банке, на 200 евро нужно потратить примерно 8 814 гривен;
- при покупке 200 евро в обменнике придется выложить ориентировочно 8 790 гривен.
Какую сумму можно получить за сдачу 200 евро
- при сдаче 200 евро в банке, можно получить в среднем 8 700 гривен;
- в обменнике за 200 евро дадут ориентировочно 8 760 гривен.