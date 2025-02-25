Как изменился курс евро в конце февраля

25 февраля, официальный курс евро в Украине достиг – 43,65 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает "Минфин", средний курс в банках сегодня такой:

покупка в банках происходит по среднему курсу 43,50 гривны за евро;

продажа – 44,07 гривны за евро.

В обменниках, в свою очередь, ситуация такова:

покупка осуществляется по среднему курсу 43,80 гривны за евро;

продажа – 43,95 гривны за евро.

Сколько нужно потратить на покупку 200 евро сегодня

если покупка осуществляется в банке , на 200 евро нужно потратить примерно 8 814 гривен;

, на 200 евро нужно потратить примерно 8 814 гривен; при покупке 200 евро в обменнике придется выложить ориентировочно 8 790 гривен.

Какую сумму можно получить за сдачу 200 евро