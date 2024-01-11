Опуститься нижче, ніж 38 гривень: чого чекати від долара завтра

На сьогодні, 11 січня, офіційний курс долара лише трішки опустився в ціні. Втім на завтра Нацбанк встановив валюту нижче, ніж 38 гривень.

Офіційний курс 11 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 11 січня сягнув 38,19 гривні за долар. Вартість впала на 3 копійки проти курсу 10 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,80 гривні, що на 1 копійку менше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 12 січня:

Долар – 37,99 гривні,

Євро – 41,74 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 11 січня долар коштує:

В банках купівля становить 38,4 гривні , а продаж – 39,30 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,90 гривні , а продаж – 39,50 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,25 гривні, а продаж – 39,40 гривні.

Яким буде готівковий курс наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що поточні курсові зміни будуть досить частими. Однак вони залишатимуться різновекторними й без різких неконтрольованих рухів вгору чи вниз.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Головні аспекти валютного ринку на наступному тижні: поточні коливання на міжбанку не перевищать 0,3 гривні; поточні коливання, як і різниця між курсами покупки та продажу на готівковому ринку буде до 0,6 гривні; різниця між курсами покупки та продажу на міжбанку буде мізерною – максимум до 0,1 гривні;

На міжбанку курсові коливання відбуватимуться в межах коридору 38 – 38,6 гривні за долар та 39 – 40,5 гривень за євро, а на готівковому ринку – 38,5 – 39,5 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро.

За прогнозами експерта, наступного тижня ситуація на валютному ринку буде динамічною, але не загрозливою для загального стану країни.