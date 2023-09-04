Долар та євро падають в ціні: на скільки подешевшали валюти за вихідні

В обмінниках та на чорному ринку відбувається суттєвий спад вартості валют. За вихідні євро при купівлі в обмінниках опустилося на понад 50 копійок, а долар – на 20 копійок. Ситуація на чорному ринку схожа.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 4 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,45 гривні (-5 копійок проти 1 вересня), а продаж – 38,2 гривні (+3 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 40,65 гривні (-15 копійок), а продають в середньому за 41,5 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,4 гривні (-20 копійок), а продаж – 37,92 гривні (-14 копійок), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продаж – (-14 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,55 гривні (-54 копійки), а продаж – 41,33 гривні (-20 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (-15 копійок), а продаж – 37,82 гривні (-18 копійок).

(-15 копійок), а продаж – (-18 копійок). Євро купують за 40,8 гривні (-36 копійок), а продають за 41,23 гривні (-25 копійок).

Осінній долар

Економіст Олег Гетман розповів для 24 Каналу, що восени НБУ може відпустити курс, адже загроз для девальвації немає. Крім того, Україна має зараз рекордні золото-валютні резерви, а отже є надходження валюти і є профіцитний поточний платіжний баланс.

Олег Гетман Фахівець Економічної експертної платформи Тож, якщо курс відпустять, то можна очікувати навіть ревальвації – укріплення гривні до 35 чи до 33 гривень.

Втім іншу думку висловив банкір Тарас Лєсовий. Він прогнозує, що курс може сягнути восени аж 37 – 40 гривень за долар та 39 – 43 гривні за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Що важливо, адаптація до нових умов навряд чи буде хаотичною. Регулятор дуже зважено ставиться до реалізації будь-яких ухвалених рішень, тому ринку не загрожуватиме стан турбулентності.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.