Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 31 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,5 гривні (без змін проти 30 серпня), а продаж – 38,15 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,8 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 41,65 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,61 гривні (-8 копійок), а продаж – 38,29 гривні (+24 копійки), за даними finance.ua.

(-8 копійок), а продаж – (+24 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,1 гривні (+9 копійок), а продаж – 41,75 гривні (+21 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,88 гривні (+8 копійок), а продаж – 38,1 гривні (+10 копійок).

(+8 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують за 41,06 гривні (+6 копійок), а продають за 41,4 гривні (-10 копійок).

Послаблення валютних обмежень

Нещодавно Нацбанк послабив обмеження для продажу безготівкової валюти населенню. Це перший етап переходу до гнучкішого обмінного курсу.

Це рішення розв'яже деякі питання, а саме:

зменшить популярність купівлі долара у небанківських обмінниках шляхом їх регулярних перевірок;

спонукатиме населення до купівлі валюти безготівково, що є значно дешевшим (наприклад, Укргазбанк продає готівковий долар за 38,60 гривні, а безготівковий – 37,50 гривні);

спонукатиме людей більше користуватися безготівковим розрахунком, щоб було простіше відстежувати та моніторити ситуацію.

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