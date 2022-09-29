Чому долар й досі "штормить": пояснення експерта

Після падіння долар знову подорожчав. Додатковий попит на валюту тягне курс за 42 гривні. Експерт пояснив, що є причиною.

Фінансовий аналітик ICU Михайло Демків розповів, що новини про ядерну війну, мобілізацію та референдуми на тимчасово окупованих територія України змушують курс рости.

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Ажіотаж на долар

Попит на долар наразі не зменшується. Навіть не допомагають ні значний імпорт готівкової валюти банками, ані продаж НБУ банкам готівки.

Дефіцит валюти спостерігається ще з лютого, але зараз це найгостріше відчутно, навіть порівняно з липнем. Зараз банки завозять готівку у досить значних обсягах – понад 500 мільйонів у серпні, а НБУ продають готівку за безготівку: минулого понеділка було продано 100 мільйонів готівкової валюти,

– додав Михайло Демків.

До слова, українці набагато активніше скуповують долар в порівнянні з євро. Тому європейську валюту купити трохи легше.

Якщо говорити за міжбанківський ринок, то на ньому попит на валюту теж зріс. Інтервенцій НБУ збільшилися до 737 мільйонів доларів.

НБУ запевняє, щоАле на тлі новин можливі нові спроби анексії українських територій й психологічні чинники, готівковий курс знову буде не спокійним.

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Яким є курс на сьогодні

За даними "Мінфіну", 29 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,30 гривень за долар при купівлі (без змін проти 28 вересня). Тоді як продають її за 42,20 гривні за долар (без змін).

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,95 гривні (+4 копійки), а продають – за 42,27 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 42,05 гривні (+10 копійок), а продаж – 42,25 гривні (+5 копійок).

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу, розповіла, що цього тижня вартість американської валюти знаходитиметься в діапазоні 42,6 – 43,6 гривні за долар.

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