Финансовый аналитик ICU Михаил Демков рассказал, что новости о ядерной войне, мобилизации и референдумах на временно оккупированных территориях Украины заставляют курс расти.

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Ажиотаж на доллар

Спрос на доллар пока не уменьшается. Даже не помогают ни значительный импорт наличной валюты банками, ни продажа НБУ банкам наличных.

Дефицит валюты наблюдается еще с февраля, но сейчас это остро ощутимее, даже по сравнению с июлем. Сейчас банки завозят наличные в достаточно значительных объемах – более 500 миллионов в августе, а НБУ продают наличные за безналичные деньги: в прошлый понедельник было продано 100 миллионов наличной валюты,

– добавил Михаил Демков.

К слову, украинцы гораздо активнее скупают доллар по сравнению с евро. Потому европейскую валюту купить немного легче.

Если говорить за межбанковский рынок, то на нем спрос на валюту тоже вырос. Интервенции НБУ увеличились до 737 миллионов долларов.

НБУ уверяет, что резервов для сглаживания достаточно и курс пока не будут пересматриваться. Но на фоне новостей возможны новые попытки аннексии украинских территорий и психологические факторы, наличный курс снова будет не спокоен.

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Каков курс на сегодня

По данным Минфина, 29 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,30 гривен за доллар при покупке (без изменений против 28 сентября). В то время как продают ее за 42,20 гривны за доллар (без изменений).

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,95 гривны (+4 копейки), а продают – за 42,27 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 42,05 гривны (+10 копеек), а продажа – 42,25 гривны (+5 копеек).

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 канала, рассказала, что на этой неделе стоимость американской валюты будет находиться в диапазоне 42,6 – 43,6 гривны за доллар.

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