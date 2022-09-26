Доллар существенно вырос на прошлой неделе
Эксперт Анна Золотько, в комментарии 24 каналу, отметила, что прошедшая неделя на наличном рынке начиналась довольно спокойно.
- НБУ в понедельник, 19 сентября, провел очередную наличную интервенцию, предложив банкам 100 миллионов долларов и 100 миллионов евро.
- Курс держался около отметки 42 гривны за доллар.
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Однако существенное ухудшение информационного фона, связанное сначала со слухами о возможной мобилизации в россии, а затем ее объявлением, повлекли за собой динамичный рост стоимости доллара на наличном рынке. Напомним, что в пятницу банки покупали доллар в среднем за 42 гривны.
На пике курс продажи американской валюты достигал 43,5 гривны за доллар. Это была в основном спекулятивная попытка поднять курс и через несколько дней стоимость доллара вернулась в пределы коридора 42 – 43 гривны за доллар. Эта неделя рынок начинает с отметок 42,6 – 42,8 гривны за доллар.
Наличный курс 26 сентября
- Банки покупают валюту сегодня в среднем по 41,50 гривны за доллар, а продают по 42,70 гривны.
- Обменники – по 42,38 и 42,88 гривны за доллар соответственно.
- На черном рынке – по 42,65 и 42,85 гривны за доллар соответственно.
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Какая сейчас ситуация на наличном рынке
Пока рынок остается достаточно нервным и, очевидно, готов к быстрой реакции на изменения в информационном пространстве, считает банкирша. Более того, подчеркивает, что сейчас рынкам более чем достаточно причин для волнения.
Украинский наличный валютный рынок в основном реагирует на новости вокруг войны. Но громкие заявления руководства россии и всеобщее ожидание рецессии вызывают тревогу во всем мире. На этом фоне доллар продолжает укрепляться по отношению ко всем валютам, в том числе евро и британского фунта,
– объясняет Золотько.
Эксперт также отмечает, что цены на сырьевых рынках снижаются. В частности, в понедельник утром, нефть эталонного сорта Brent подешевела до 84 долларов за баррель. Такие уровни последний раз наблюдались в первые дни этого года, еще до нападения россии на Украину.
Каким будет курс этой недели
Укрепление доллара по отношению к мировым валютам и общий тревожный информационный фон будут держать курс гривны по отношению к доллару на достаточно высоком уровне, прогнозирует Золотько.
На мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты будет находиться в диапазоне 42,6 – 43,6 гривны за доллар. При отсутствии дополнительной информационной эскалации гривна может немного отыграть позиции у доллара. В противном случае вероятны очередные попытки поднять курс доллара,
– считает эксперт.
Повысился спрос на валюту на прошлой неделе и на безналичном рынке. С 19 по 23 сентября Национальный банк продал на МВРУ (межбанке) 745 миллионов долларов – почти на четверть больше, чем неделю раньше.