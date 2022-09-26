Долар суттєво зріс минулого тижня

Експертка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу, зауважила, що минулий тиждень на готівковому ринку починався досить спокійно.

НБУ в понеділок, 19 вересня, провів чергову готівкову інтервенцію, запропонувавши банкам 100 мільйонів доларів та 100 мільйонів євро.

Курс тримався близько позначки 42 гривень за долар.

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Однак, суттєве погіршення інформаційного фону, пов’язане спочатку з чутками про можливу мобілізацію в росії, а потім її оголошенням, спричинили динамічне зростання вартості долара на готівковому ринку. Нагадаємо, що у п'ятницю банки купували долар в середньому за 42 гривні.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На піку курс продажу американської валюти сягав 43,5 гривні за долар. Це була здебільшого спекулятивна спроба підняти курс і за кілька днів вартість долара повернулася в межі коридору 42 – 43 гривні за долар. Цей тиждень ринок починає з позначок 42,6 – 42,8 гривні за долар.

Готівковий курс 26 вересня

Банки купують валюту сьогодні в середньому по 41,50 гривні за долара, а продають по 42,70 гривень.

купують валюту сьогодні в середньому по 41,50 гривні за долара, а продають по 42,70 гривень. Обмінники – по 42,38 та 42,88 гривні за долар відповідно.

– по 42,38 та 42,88 гривні за долар відповідно. На чорному ринку – по 42,65 та 42,85 гривні за долар відповідно.

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Яка зараз ситуація на готівковому ринку

Наразі ринок залишається досить нервовим та, очевидно, готовий до швидкої реакції на зміни в інформаційному просторі, вважає банкірка. Ба більше, підкреслює, що зараз ринкам більш ніж достатньо причин для хвилювання.

Український готівковий валютний ринок реагує здебільшого на новини навколо війни. Але гучні заяви керівництва росії та загальне очікування рецесії викликають тривогу у всьому світі. На цьому фоні долар продовжує зміцнюватись відносно усіх валют, в тому числі євро та британського фунта,

– пояснює Золотько.

Зверніть увагу! Курс євро до долара сьогодні впав до найнижчого рівня за останніх 20 років. Що стосується курсу фунта стерлінга, то він також досяг нового максимуму за два десятиліття проти кошика основних валют.

Експертка також зауважує, що ціни на сировинних ринках знижуються. Зокрема в понеділок вранці, нафта еталонного сорту Brent подешевшала до 84 доларів за барель. Такі рівні востаннє спостерігалися у перші дні цього року, ще до нападу росії на Україну.

Яким буде курс цього тижня

Зміцнення долара відносно світових валют та загальний тривожний інформаційний фон триматимуть курс гривні відносно долару на досить високому рівні, прогнозує Золотько.

На мою думку, цього тижня вартість американської валюти знаходитиметься в діапазоні 42,6 – 43,6 гривні за долар. За відсутності додаткової інформаційної ескалації, гривня може трохи відіграти позиції в долара. В іншому разі ймовірні чергові спроби підняти курс долара,

– вважає експертка.

Підвищився попит на валюту минулого тижня й на безготівковому ринку. З 19 по 23 вересня Національний банк продав на МВРУ (міжбанку) 745 мільйонів доларів – майже на чверть більше, ніж за тиждень раніше.

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