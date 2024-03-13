Долар далі лізе вгору: офіційний курс встановив нову цінову позначку

Офіційний курс американської валюти повільно тягнеться до позначки у 39 гривень. Натомість курс євро вже перетнув позначку у 42 гривні за останню добу.

Офіційний курс 13 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,49 гривні за долар. Вартість долара виросла на 11 копійок проти 12 березня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,04 гривні, що на 9 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 14 березня:

долар – 38,78 гривні,

євро – 42,41 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 13 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,30 гривні, а продаж – 38,80 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,32 гривні , а продаж – 38,98 гривні .

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,73 гривні, а продаж – 38,90 гривні.

Що буде з гривнею

Як розповів економіст Сергій Фурса, курс валют залишиться найближчим часом стабільним. Тобто гривня не знецінюватиметься.

Сергій Фурса Економіст, інвестиційний банкір Не спостерігається ніякого падіння гривні. За останні кілька тижнів гривня коливається, але ніякого падіння немає.

Він додав, що курс рухається то вгору, то вниз, водночас залишаючись орієнтовно на одному і тому ж самому місці. Крім того, причин для різкого падіння чи росту ціни теж немає.

Найближчим часом немає жодної причини, яка може спонукати гривню до будь-якого падіння чи зростання. Немає жодної причини для різкого руху курсі гривні,

– запевняє експерт..