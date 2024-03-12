Офіційний курс 12 березня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,38 гривні за долар. Вартість долара виросла на 24 копійки проти 11 березня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,95 гривні, що на 26 копійок більше, ніж минулого тижня.
Який буде офіційний курс долара та євро 13 березня:
- долар – 38,49 гривні,
- євро – 42,04 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 12 березня курс долара такий:
- У банках купівля становить 38,20 гривні, а продаж – 38,65 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,19 гривні, а продаж – 38,71 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38,52 гривні, а продаж – 38,61 гривні.
Прогноз курсу долара на 2024 рік
Як повідомили у S&P Global Ratings, цього року курс американської валюти може зрости. Йдеться про вартість у 41,02 гривні за долар.
- До речі, на 2024 рік в українському бюджеті курс закладено на рівні 41,4 гривні за долар.
- Варто пам'ятати, що це лише розрахунковий показник, який не означає, що таким буде реальне значення.
Як розповідають представники агенції, за відсутності значної ескалації війни економіка України зросте в середньому приблизно на 4 – 5% у середньостроковій перспективі.
Втім відновлення до довоєнного рівня малоймовірне в найближчому майбутньому,
– додали там.
Крім того, прогноз щодо економічного зростання може і погіршитися через створення посиленого сільськогосподарського сезону. Цей показник імовірно скоротиться з 5,5% до 3,9%.