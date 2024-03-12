Официальный курс 12 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,38 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 24 копейки против 11 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,95 гривны, что на 26 копеек больше, чем на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 13 марта:

доллар – 38,49 гривны,

евро – 42,04 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 12 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,20 гривны, а продажа – 38,65 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,19 гривны , а продажа – 38,71 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,52 гривны, а продажа – 38,61 гривны.

Прогноз курса доллара на 2024 год

Как сообщили в S&P Global Ratings, в этом году курс американской валюты может вырасти. Речь идет о стоимости в 41,02 гривны за доллар.

Кстати, на 2024 год в украинском бюджете курс на 2024 год заложен на уровне 41,4 гривны за доллар.

Стоит помнить, что это лишь расчетный показатель, который не означает, что таким будет реальное значение.

Обратите внимание! Прогнозируется, что в 2025 курс вероятно достигнет 43,8 гривны за доллар.

Как рассказывают представители агентства, при отсутствии значительной эскалации войны экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4 – 5% в среднесрочной перспективе.

Впрочем, восстановление до довоенного уровня маловероятно в ближайшем будущем,

– добавили там.

Кроме того, прогноз по экономическому росту может и ухудшиться из-за создания усиленного сельскохозяйственного сезона. Этот показатель вероятно сократится с 5,5% до 3,9%.

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