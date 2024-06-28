Купити долар можна нижче ніж за 41 гривню

В банках, обмінниках та на чорному ринку відбувся спад вартості валют. Найсуттєвіше долар та євро опустився в обмінниках – на понад 20 копійок кожна.

Курс валют у банках

Станом на ранок 28 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,40 гривні (-3 копійки проти 27 червня), а продаж – 40,90 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,35 гривні (-5 копійок), а продаж – у середньому за 43,95 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,71 гривні (-7 копійок), а продаж – 40,80 гривні (-5 копійок).

(-7 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 43,80 гривні (без змін), а продають за 43,95 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,16 гривні (-25 копійок), а продають – за 40,93 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продають – за (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,41 гривні (-22 копійки), а продаж – 44,22 гривні (+7 копійок).

Чи може долар вирости до 45 гривень

Як розповів 24 Каналу експерт Борис Кушнірук, у перші місяці повномасштабного вторгнення було доречно тримати курс долара незмінним. Адже тоді забезпечується передбачуваність та стабільність для всіх громадян. Водночас за словами експерт, згодом це рішення стало нелогічним, адже воно формувало дисбаланс.

Борис Кушнірук Економіст Потім відбулося підняття курсу, причому суттєво підняття. Це було непередбачувано, і, відповідно, ті особи, які знали про таке рішення, могли не погано заробити на цьому.

В Україні від 2022 року існує дефіцит імпорту над експортом, тобто країна більше купляє із-за кордону, аніж продає.

Проблемою на сьогодні є те, що невідомо, що буде з курсом долара надалі.

Цікаво, що підстави зробити курс 45 – 50 гривень, умовно, у Нацбанку таки будуть. Гляньте на зовнішньоторговельний баланс,

– додає експерт.

За даними Держстату, експорт товарів з України за перший квартал 2024 року становив 97,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт – 101,7%.

Водночас в Центрі економічної стратегії прогнозують, що курс долара може зросте, але очікувати суттєвого послаблення гривні не варто – до кінця року валюта може подорожчати до 42 гривень.

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