Ключова позначка долара наприкінці липня: чи злетить валюта

Попри коливання євро долар залишається популярним, а тому радять не піддаватися паніці та не змінювати валюту поспіхом. Прогнозується, що долар коливатиметься у такому ж діапазоні, що раніше, тобто до 42 гривень.

До якої позначки може зрости долар?

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що попри зростання курсу євро, на заощадження більшості громадян це не впливає.

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Річ у тім, що за оцінками банкіра, понад 55% громадян запаслися доларами США, а близько 40% схильні до гривневих інструментів заощадження. Таким чином, лише 5% орієнтуються на євро, як інструмент заощадження.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З доларом ситуація буде підпорядкована перш за все стратегії регулятора: діятиме режим керованої гнучкості, що тривалий час забезпечує певну курсову стабільність та незначну динаміку різноспрямованих змін.

Лєсовий прогнозує, що наприкінці липня курс долара навряд чи перетне позначку у 42 гривні. А наступного тижня, з 21 липня по 27 липня, на готівковому ринку буде діапазон ціни від 41,60 гривні до 42,20 гривні.

Вкотре хочу застерегти громадян від будь-якої паніки чи поспішних рішень: не варто хаотично скуповувати євро в надії зберегти статки чи навіть дещо заробити,

– додає банкір.

Попри все, долар залишатиметься основною світовою валютою, а тому їй не загрожуватиме знецінення.