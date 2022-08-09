Долар віддалився від психологічної позначки у понад 40 гривень: аналітик пояснив чому
Джерело:"РБК–Україна"
Долара на готівковому ринку посилився до менш ніж 40 гривень. Далі валютний ринок буде відносно спокійним із невеликими коливаннями близько до поточних рівнів.
Чому курс долара впав
Валютний ринок поступово стабілізується у всіх сегментах, вважає старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович. Разом з тим він відмітив, що через два тижні після одноразової девальвації гривні на валютному ринку знову з’явилися дисбаланси.
Попит на валюту знову суттєво переважав пропозицію, й НБУ минулого тижня змушений був продати 490 мільйонів доларів. А от на роздрібному ринку ажіотажний попит, що виник наприкінці липня після послаблення гривні, поступово заспокоївся, та гривня поступово укріплювалася з незначними коливаннями,
– додав Котович.
Фінансовий аналітик вважає, що повернення міжбанківського валютного ринку до стану дефіциту – очікуване явище. Він припускає, цілком імовірно, що дисбаланси лишатимуться й надалі, а тому збережеться й потреба в інтервенціях НБУ.
Готівковий ринок збалансувався завдяки тому, що відбулося зменшення ажіотажного попиту, а також зросла пропозиція готівкової валюти, зокрема й за рахунок відкладеної пропозиції з боку фізичних осіб. Посприяло зменшенню ажіотажу й рішення НБУ дозволити придбання валюти в банках із подальшим її розміщенням на депозит,
– відзначив Котович.
Готівковий курс долара 9 серпня
- В банках курс долара зупинився на середньому рівні 38,60 гривні за долар при купівлі, а продають банки за 39,70 гривні.
- В обмінниках купують долар в середньому за 38,85 гривні, а продають – за 39,66 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,47 гривні, а продаж – 39,72 гривні.
Детальніше Долар на чорному ринку майже 40: готівковий курс 9 серпняЗауважте! Українці можуть придбати готівковий долар у банках по курсу 36,6 гривні, однак з обмеженням у 50 тисяч гривень. Разом з тим голова Ради НБУ Фурман підкреслив, що не всі банки проводять такі операції й все залежить від стратегії того чи іншого банку.
Інші прогнози експертів
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