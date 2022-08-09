Валютний ринок поступово стабілізується у всіх сегментах, вважає старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович. Разом з тим він відмітив, що через два тижні після одноразової девальвації гривні на валютному ринку знову з’явилися дисбаланси.

Попит на валюту знову суттєво переважав пропозицію, й НБУ минулого тижня змушений був продати 490 мільйонів доларів. А от на роздрібному ринку ажіотажний попит, що виник наприкінці липня після послаблення гривні, поступово заспокоївся, та гривня поступово укріплювалася з незначними коливаннями,

– додав Котович.

Фінансовий аналітик вважає, що повернення міжбанківського валютного ринку до стану дефіциту – очікуване явище. Він припускає, цілком імовірно, що дисбаланси лишатимуться й надалі, а тому збережеться й потреба в інтервенціях НБУ.

Готівковий ринок збалансувався завдяки тому, що відбулося зменшення ажіотажного попиту, а також зросла пропозиція готівкової валюти, зокрема й за рахунок відкладеної пропозиції з боку фізичних осіб. Посприяло зменшенню ажіотажу й рішення НБУ дозволити придбання валюти в банках із подальшим її розміщенням на депозит,

– відзначив Котович.

Готівковий курс долара 9 серпня

В банках курс долара зупинився на середньому рівні 38,60 гривні за долар при купівлі, а продають банки за 39,70 гривні.

курс долара зупинився на середньому рівні 38,60 гривні за долар при купівлі, а продають банки за 39,70 гривні. В обмінниках купують долар в середньому за 38,85 гривні, а продають – за 39,66 гривні.

купують долар в середньому за 38,85 гривні, а продають – за 39,66 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,47 гривні, а продаж – 39,72 гривні.

Детальніше Долар на чорному ринку майже 40: готівковий курс 9 серпня

Зауважте! Українці можуть придбати готівковий долар у банках по курсу 36,6 гривні, однак з обмеженням у 50 тисяч гривень. Разом з тим голова Ради НБУ Фурман підкреслив, що не всі банки проводять такі операції й все залежить від стратегії того чи іншого банку.

Інші прогнози експертів

Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

На думку економічного аналітика Олексія Козирева, курс у період з 4 по 10 серпня буде межах коридору від 36, 57 гривень – до 41,50 гривень – для долара.

Глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що фіксований курс може бути скасований цієї осені.

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