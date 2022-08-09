Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 9 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 38,60 гривні за долар при купівлі (без змін у порівнянні з днем раніше). Тоді як продають валюту в банках за 39,70 гривні за долар (+2 копійки).

Євро банки купують за 39 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,30 гривні за євро (без змін);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,85 гривні (+45 копійок), а продають – за 39,66 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(+45 копійок), а продають – за (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,95 гривні (+25 копійок) та продаж – 40,21 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,47 гривні (-22 копійки), а продаж – 39,72 гривні (+17 копійок).

(-22 копійки), а продаж – (+17 копійок). Євро продають по 39,85 гривні (+25 копійок), а купують за 40,22 гривні (+12 копійок).

Що відбувається з курсом

21 липня НБУ різко підвищив офіційний курс долара на 25% й зафіксував його на рівні 36,5686 гривні за долар. Готівковий ринок одразу відреагував на такі дії регулятора, після чого курс долара злетів до понад 42 гривні за долар.

Голова Ради НБУ Василь Фурман підкреслив, жодних факторів для послаблення гривні, після рішення регулятора, не було. На його думку, психологічний фактор – причина різкого зростання курсу на готівковому ринку та обвалу гривні. Тому НБУ 29 липня заборонив обмінникам використовувати табло з курсом іноземних валют. Щоб мінімізувати спекуляції на валютному ринку та створити конкурентне середовище.

Також Фурман розповів, що у банках є готівковий долар, який українці можуть купити по курсу 36,6 гривні, що правда є обмеження у 50 тисяч гривень. Він також підкреслив, що не всі банки проводять такі операції. Все залежить від стратегії того чи іншого банку.

Що прогнозують експерти

Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно. На думку економічного аналітика Олексія Козирева , курс у період з 4 по 10 серпня буде межах коридору від 36, 57 гривень – до 41,50 гривень – для долара. По євро – від 37, 30 до 42,90 гривень.

, курс у період з 4 по 10 серпня буде межах коридору від 36, 57 гривень – до 41,50 гривень – для долара. По євро – від 37, 30 до 42,90 гривень. Глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що фіксований курс взагалі може бути скасований вже восени.

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