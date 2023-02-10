Нижче 40: долар за добу помітно подешевшав в обмінниках, банках та на чорному ринку
10 лютого 2023, 09:51Читать новость на русском
Готівковий долар не лише відійшов від психологічної позначки у 40 гривень за долар, але й помітно подешевшав за добу. Який курс в обмінниках, банках та на чорному ринку та чого чекати наступного тижня, читайте далі.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 10 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,75 гривні (-5 копійок проти 9 лютого), а купити за 40,20 гривні (-10 копійок).
Цікаво Чи перевалить долар за 41 гривню наступного тижня
- Готівкове євро банки купують за 42,30 гривні (без змін), а продають в середньому за 43 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,47 гривні (-11 копійок), а продають – за 40,08 гривні (-10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,40 гривні (+27 копійок), а продаж – 42,90 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,81 гривні (-14 копійок), а продаж – 39,95 гривні (-13 копійок).
- Євро купують по 42,50 гривні (-5 копійок), а продають за 42,77 гривні (-3 копійки).
Яким буде курс наступного тижня
Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, зазначив, що на період з 13 по 19 лютого, якщо економічна ситуація не ускладниться, то курсові "рамки" будуть в межах 39,5 – 41 гривень. Ба більше, такий діапазон може протриматися аж до весни.
Наступного тижня готівковий курс долара знаходитиметься в межах 39,5 – 41 гривень. А припустимі зрушення не перевищать 50 – 70 копійок.