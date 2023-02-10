Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 10 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,75 гривны (-5 копеек против 9 февраля), а купить за 40,20 гривны (-10 копеек).
Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе
- Наличное евро банки покупают за 42,30 гривны (без изменений), а продают в среднем по 43 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,47 гривны (-11 копеек), а продают – за 40,08 гривны (-10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,40 гривны (+27 копеек), а продажа – 42,90 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,81 гривны (-14 копеек), а продажа – 39,95 гривны (-13 копеек).
- Евро покупают по 42,50 гривны (-5 копеек), а продают за 42,77 гривны (-3 копейки).
Каким будет курс на следующей неделе
Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, отметил, что на период с 13 по 19 февраля, если экономическая ситуация не усложнится, то курсовые "рамки" будут в пределах 39,5 – 41 гривен. Более того, такой диапазон может продержаться вплоть до весны.
На следующей неделе наличный курс доллара будет находиться в пределах 39,5 – 41 гривен. А допустимые сдвиги не превысят 50 – 70 копеек.