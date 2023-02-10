Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 10 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,75 гривні (-5 копійок проти 9 лютого), а купити за 40,20 гривні (-10 копійок).

Цікаво Чи перевалить долар за 41 гривню наступного тижня

Готівкове євро банки купують за 42,30 гривні (без змін), а продають в середньому за 43 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,47 гривні (-11 копійок), а продають – за 40,08 гривні (-10 копійок), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продають – за (-10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,40 гривні (+27 копійок), а продаж – 42,90 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,81 гривні (-14 копійок), а продаж – 39,95 гривні (-13 копійок).

(-14 копійок), а продаж – (-13 копійок). Євро купують по 42,50 гривні (-5 копійок), а продають за 42,77 гривні (-3 копійки).

Нагадаємо! Цього тижня банкірка Анна Золотько зауважувала, що цього тижня ринок робитиме спроби перетнути психологічну позначку у 40 гривень за долар, однак скоріш за все безрезультатно. Зауважимо, що курс долара був практично без змін весь тиждень, а на чорному ринку навіть опустився нижче 40 гривень. Банкірка прогнозувала, що готівковий курс коливатиметься навколо цієї позначки в діапазоні 39,7 – 40,4 гривні за долар.

Яким буде курс наступного тижня

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, зазначив, що на період з 13 по 19 лютого, якщо економічна ситуація не ускладниться, то курсові "рамки" будуть в межах 39,5 – 41 гривень. Ба більше, такий діапазон може протриматися аж до весни.