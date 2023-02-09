Курс валют в банках

По данным "Минфина", 9 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,80 гривны (без изменений против 8 февраля), а купить за 40,30 гривны (без изменений).

Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе

Наличное евро банки покупают за 42,30 гривны (-20 копеек), а продают в среднем по 43,10 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,58 гривны (-7 копеек), а продают – за 40,18 гривны (-3 копеек), по данным finance.ua.

(-7 копеек), а продают – за (-3 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,13 гривны (-37 копеек), а продажа – 42,90 гривны (-14 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,95 гривны (-5 копеек), а продажа – 40,08 гривны (-6 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-6 копеек). Евро покупают по 42,55 гривны (без изменений), а продают за 42,80 гривны (-5 копеек).

Курс на этой неделе постараются активизировать

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что общие тенденции января указывают на ослабление спроса на наличную и усиление спроса на безналичную валюту среди украинцев. Так что если они будут сохраняться и в течение февраля, наличный курс должен медленно двигаться в сторону официального.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На этой неделе с большой вероятностью рынок предпримет попытки преодолеть психологическую отметку 40 гривен за доллар, но на прошлой неделе этот уровень оказался слишком крепким. Скорее всего, на этой неделе наличный курс будет колебаться вокруг этой отметки в диапазоне 39,7 – 40,4 гривны за доллар.

К слову, банкир Герман Марченко прогнозирует, что в течение 6-12 февраля курс доллара будет оставаться на уже привычном стабильном уровне – в пределах 39,5 – 41 гривны.