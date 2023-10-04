Готівковий курс на сьогодні: яка вартість долара в банках та на чорному ринку
4 жовтня 2023, 10:02Читать новость на русском
Після того, як НБУ скасував фіксований курс готівковий майже не змінився. В банках сьогодні американська валюта долара в ціні несуттєво подорожчала, а євро взагалі залишилося без змін.
Курс валют у банках
- У "Мінфіні" зазначили, що 4 жовтня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,6 гривні (+10 копійок проти 3 жовтня), а продаж – 38,35 гривні (+15 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,8 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,15 гривні (+8 копійок), а продаж – 38,35 гривні (+5 копійок).
- Євро купують за 40,4 гривні (без змін), а продають за 40,77 гривні (-1 копійка).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,8 гривні (-12 копійок), а продаж – 38,5 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,13 гривні (-14 копійок), а продаж – 41,03 гривні (+13 копійок).
Яким буде офіційний курс
У коментарі 24 Каналу Олег Пендзин спрогнозував, що після останніх рішень НБУ офіційний курс невдовзі може становити в межах 37,5 – 38 гривень за долар.
Водночас такі зміни щодо вартості стосуватимуться лише безготівки, а от готівковий ринок залишатиметься стабільним.
Відтак заяви міністра фінансів Сергія Марченка про те, що в Україні міцний курс, який шкодить економіці та соціальним виплатам, саме це й мали на увазі. Зараз Національний банк України йде на зустріч Міністерству фінансів і трішки відпускає курс.