Можна обміняти долар нижче ніж 36,8 гривні: як в обмінниках валюта продовжує "танути"
Долар в банках та обмінниках знову показує тенденцію на спад, хоч і не суттєву. Водночас євро за добу перевалило за 40 гривень при купівлі. До цього понад тиждень європейська валюта була на рівні 39,8 – 39,9 гривні.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 13 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,85 гривні (-5 копійок проти 12 червня), а продаж – 37,28 гривні (-2 копійки).
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- Готівкове євро банки купують за 39,80 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 40,45 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,77 гривні (-10 копійок), а продаж – 37,30 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,05 гривні (+6 копійок), а продаж – 40,49 гривні (+15 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,11 гривні (+6 копійок), а продаж – 37,21 гривні (+6 копійок).
- Євро купують по 40,20 гривні (+10 копійок), а продають за 40,42 гривні (+12 копійок).
Курс цього тижня: чи зміниться валюта
За прогнозом банкірки Анни Золотько з яким вона поділилася з 24 Каналом, в період з 12 по 18 червня долар перебуватиме в діапазоні від 36,9 до 37,5 гривні. Крім того, співрозмовниця додала, що відбуватиметься певний ріст курсу, населення пожвавить попит. Але стрімкого здорожчання не передбачається.
Як і очікувалося, подолати психологічну позначку 37 гривень за долар готівковий курс минулого тижня так і не зміг. Й навряд чи це вдасться найближчими днями.
Цікаво, що протягом 5 – 11 червня курс намагалися розвернути. Це намагалися зробити для невеличкого здорожчання. Водночас усі спроби провалилися і гривня навіть дещо зміцнилася.