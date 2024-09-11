Як змінилися валюти в обмінниках та банках
11 вересня 2024, 09:59Читать новость на русском
Долар в банках трішки додав в ціні, але на чорному ринку взагалі не змінився. В обмінниках долар та євро втрачають вартість: від 17 до 32 копійок відповідно.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 11 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41 гривні (+10 копійок проти 10 вересня) та продаж – по 41,41 гривні (+2 копійки).
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- Купівля євро відбувається по 45,25 гривні (-5 копійок), а продаж – по 45,90 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна по 41,33 гривні (без змін), а продати – по 41,40 гривні (без змін).
- Купівля євро по 45,70 гривні (-5 копійок), а продаж по 45,85 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 40,80 гривні (-17 копійок), а продають – по 41,46 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 44,93 гривні (-32 копійки), а продають – по 45,91 гривні (+4 копійки).
По скільки буде курс долара
Ще минулого тижня, за словами банкірки Анни Золотько, з якими вона поділилася з 24 Каналом, на міжбанку зростали котирування. Тиск на ринок спричиняли фізичні особи та бізнес.
За перші два дні гривня у безготівковому сегменті втратила понад 30 копійок: курс збільшився з 40,04 гривень за долар до 40,35 гривень за долар.
Цього тижня Золотько прогнозує такі курси:
- Курс на міжбанку не вийде за межі коридору 40,90 – 41,50 гривні за долар.
- Вартість долара у готівковому сегменті буде знаходитися в діапазоні 41,30 – 41,70 гривні за долар.
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