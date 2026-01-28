Долар впав до чотирирічного мінімуму: що відбувається з курсом і хто від цього виграє

Долар послабився відносно євро, досягнувши мінімуму останніх років. Проте від зміцнення євро більше виграють американські міжнародні компанії, ніж орієнтовані на експорт європейські економіки.

Що впливає на послаблення долара?

Євро перетнув позначку 1,20 долара вперше з червня 2021 року. Послаблення долара не означає колапсу, адже він і раніше досягав подібних рівнів. Водночас світові ринки продовжують зростати, а американські компанії мають експортну перевагу на світовому ринку. Про це в коментарі 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Як пише Bloomberg, індекс долара знизився до найнижчої позначки з березня 2022 року, що сприяло зростанню інших світових валют.

Зовнішня політика президента США Дональда Трампа непокоїть партнерів й веде до втрати довіри союзників, зазначає експерт. На тлі цього деякі приватні фонди, у першу чергу північно-західних країн Європи, скорочують частку американських держоблігацій у своїх портфелях.

Водночас глобальне послаблення долара сприяє зміцненню євро, британського фунта, норвезької крони, швейцарського франка, а також зростанню цін на золото та срібло.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Світ переживає період "дедоларизації", коли ризики знаходження в доларі перевищують ризики знаходження в інших активах. Або дохідність, яка пропонується за американськими облігаціями, виявляється не настільки привабливою, щоб залишатися в доларі. Політика Трампа дуже лякає у першу чергу партнерів, Європу, Азію.

За словами фінансового аналітика, нині ринок перебуває у фазі високої турбулентності, що призводить до доволі сильних і неочікуваних рухів. Частково вони є реакцією на геополітичну невизначеність і торговельні ризики. Проте важливим фактором є також рішення Федеральної резервної системи щодо облікової ставки за підсумками засідання 28 січня. Ринки очікують, що вона залишиться незмінною – до 3,75%.

Зауважте! Стабільність долара підважує й стрімке зростання боргового навантаження Сполучених Штатів, а також очікування на новий шатдаун, тобто тимчасове припинення роботи уряду через відсутність фінансування внаслідок суперечок між демократами й республіканцями в Конгресі. Переговори щодо врегулювання ситуації можуть бути доволі тривалими, адже попередня пауза тривала 43 дні.

Андрій Шевчишин говорить, що ще одним фактором послаблення долара є економічна ситуація в Японії, яка переживає кризу на власному ринку державних облігацій.

Японія має накопичених понад 1,2 трильйона доларів облігацій і для фінансування власного бюджету може перейти до його продажу вже до кінця цього тижня. І якщо це трапиться, долар буде знаходитись під сильним тиском. Тому зараз є таке припущення, що Центробанк Америки почав потроху купувати японську єну, щоб коли Японія вийде з продажем, не було такого колосального шоку для ринку,

– каже фінансовий аналітик.

Хто виграє від ослаблення долара?

У відповідь на питання щодо ослаблення долара президент США Дональд Трамп назвав курс "чудовим", пише Politico. Він заявив: "Подивіться на бізнес, який ми ведемо. Долар має чудові результати".

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорить, що подібна риторика Трампа спирається на той факт, що завдяки послабленню долара американські міжнародні компанії дістають експортну перевагу на світовому ринку: у валютах інших країн їхні товари коштують менше, що призводить до зростання продажів.

Зараз ми бачимо фактично девальвацію долара, що робить американські товари й послуги більш конкурентоздатними на світовому ринку, а американські трансатлантичні компанії заробляють на цьому. Наприклад, Google, Microsoft, Nvidia, які продають свої товари не лише в Америці, а й по всьому світу. Їхній прибуток в доларах зростає, якщо компанія продасть в Європі ту ж кількість товарів по значно більшій вартості євро, то отримає більше,

– підсумовує експерт.

Водночас для Європи зміцнення євро може стати обмежувальним фактором для експорту, адже європейські товари дорожчають для покупців за межами єврозони й цінова конкурентоспроможність падає.

Як реагує на коливання євро-долара валютний ринок в Україні?

Національний банк згладжує надмірні коливання на валютному ринку в режимі керованої гнучкості. На 29 січня офіційний курс долара в Україні становить 42,76 гривні (-19 копійок проти 28 січня), а євро – 51,22 гривні (зниження менш як 1 копійка).

Відповідно ціна в банках і на чорному ринку на американську валюту падає, а на європейську – зростає.

Ми бачимо продовження зростання вартості євро, який вже на готівковому ринку перевищив позначку 51,8, і на міжбанку він стало перевищив позначку 51. Нацбанк намагається його стримати лише зниженням долара. Тому вартість долара знову повернулася до позначок 42,80. При цьому Нацбанк також намагається стримувати цей девальваційний тиск на ринок сильнішими інтервенціями. Тобто Україна залишається заручником цієї світової ситуації, глобальних тенденцій євро-долара,

– резюмує Андрій Шевчишин.

Фінансовий аналітик припускає, що Нацбанк буде продовжувати стримувати зростання євро, адже для української економіки він є проінфляційним фактором.

